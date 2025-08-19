Скидки
Светислав Пешич назвал главных соперников Сербии на Евробаскете

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич рассказал о статусе команды перед Евробаскетом и выделил ключевых конкурентов. По его словам, «орлы» имеют сильный состав не только за счёт Никола Йокича и Богдана Богдановича, но и благодаря остальным игрокам, которые обеспечивают глубину и преемственность команды.

«Это не команда Йокича и Богдановича. Это команда из 10 игроков плюс Йокич и Богданович. Когда понимаешь это, осознаёшь, что у нас настоящая команда. У неё есть преемственность, индивидуальные качества игроков. Конечно, они оба фантастические игроки, но и остальные баскетболисты у нас высококлассные», – приводит слова Пешича Eurohoops.

Тренер также обозначил главных соперников сборной Сербии – Турцию, Литву, Латвию, Италию и Грецию, у которой в составе играет Яннис Адетокунбо. Германия, Испания и Франция будут выступать без своих ключевых игроков, что создаёт дополнительные трудности для этих команд. Пешич подчеркнул, что уровень европейского баскетбола вырос за последние 10 лет, и Евробаскет предлагает зрелищный и качественный баскетбол, сравнимый с НБА и Евролигой.

