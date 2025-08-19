Скидки
«Полуфабрикаты из школьных времён». Тренер Лавров — о походе в дорогой ресторан Нью-Йорка

«Полуфабрикаты из школьных времён». Тренер Лавров — о походе в дорогой ресторан Нью-Йорка
Российский тренер по ОФП Роман Лавров, который этим летом стажировался в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан Пеликанс», рассказал, как вместе с женой сходил в ресторан в Нью-Йорке. По словам Лаврова, ему понравилась атмосфера заведения, а продукты и цены не произвели приятного впечатления.

«Лично мы поняли, что в рестораны ходить — дорого и глупо. В Нью-Йорке сходили в одно место — жена очень хотела. Ресторан Cipriani на Манхэттене, говорят, там можно даже Роберта Де Ниро встретить иной раз.
И вот такой «итальянский ресторан» по кухне оказался, честно говоря, ерундой. Нам не зашло. Может, потому что мы избалованы тем, что в России происходит: и в Москве, и в нашем родном Владике ресторанная культура на очень высоком уровне. Недавно, кстати, видел отрывок стендапа Сергея Орлова, когда он был в Корее, он со сцены сказал: «Им надо поехать в Москву и попробовать корейскую кухню, чтобы понять, как она должна на вкус ощущаться».

В Cipriani у нас было то же самое: заказали пару тартаров, одно карпаччо на двоих, воду без газа. Я взял крем-суп из брокколи. С бешеными чаевыми и налогом на двоих вышло 200 долларов. При этом особого удовольствия мы не получили — разве что атмосфера была приятная. А тартар напомнил мне полуфабрикаты из школьных времён во Владивостоке: котлета как будто размороженная, с отпечатком от решётки сверху. На вкус — тоже так себе, не тянет на ту цену», – сказал Лавров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте полное интервью с Романом Лавровым о стажировке в НБА на «Чемпионате» по ссылке ниже.
