Эй Смит назвал две команды, которые станут главной угрозой для чемпиона НБА «Оклахомы»

Эй Смит назвал две команды, которые станут главной угрозой для чемпиона НБА «Оклахомы»
Известный аналитик ESPN Стивен Эй Смит поделился мнением о командах, которые будут главной угрозой для действующего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер».

«Я рассматриваю «Даллас» как главную угрозу. Даже когда Луки Дончича не было с ними, они всё равно обыгрывали «Оклахома-Сити». «Оклахома-Сити» побеждал всех, кроме «Далласа». Они столкнулись с «Далласом» без Луки. «Даллас» победил их. Они знают, как играть с ними. Также я не стал бы недооценивать «Хьюстон» из-за Кевина Дюранта», – сказал Эй Смит на канале Gil's Arena в YouTube.

Император Стеф. Карри ступил на землю Китая. В ответ — шоу мирового уровня!
Император Стеф. Карри ступил на землю Китая. В ответ — шоу мирового уровня!

Игроки «Оклахомы» оставили ящики нетронутого шампанского:

