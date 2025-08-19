Эй Смит назвал две команды, которые станут главной угрозой для чемпиона НБА «Оклахомы»

Известный аналитик ESPN Стивен Эй Смит поделился мнением о командах, которые будут главной угрозой для действующего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер».

«Я рассматриваю «Даллас» как главную угрозу. Даже когда Луки Дончича не было с ними, они всё равно обыгрывали «Оклахома-Сити». «Оклахома-Сити» побеждал всех, кроме «Далласа». Они столкнулись с «Далласом» без Луки. «Даллас» победил их. Они знают, как играть с ними. Также я не стал бы недооценивать «Хьюстон» из-за Кевина Дюранта», – сказал Эй Смит на канале Gil's Arena в YouTube.

Игроки «Оклахомы» оставили ящики нетронутого шампанского: