Сегодня, 19 августа, состоятся два матча 1/8 финала чемпионата Африки по баскетболу — 2025. Предлагаем ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание Афробаскета-2025 на 19 августа (время московское):

18:00. Кабо-Верде – Тунис;

21:00. Камерун – ДР Конго.

Афробаскет-2025 стартовал 12 августа и будет продолжаться до 24 августа. Действующим чемпионом чемпионата Африки по баскетболу является национальная команда Туниса. В 2021 году сборная этой страны в финале соревнований со счётом 78:75 победила команду Кот-д’Ивуара. В розыгрыше 2017 года чемпионом был также Тунис.

