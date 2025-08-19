Расписание Афробаскета-2025 на 19 августа
Сегодня, 19 августа, состоятся два матча 1/8 финала чемпионата Африки по баскетболу — 2025. Предлагаем ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание Афробаскета-2025 на 19 августа (время московское):
18:00. Кабо-Верде – Тунис;
21:00. Камерун – ДР Конго.
Афробаскет 2025 (м) . 1/8 финала
19 августа 2025, вторник. 18:00 МСК
Кабо-Верде
Не начался
Тунис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Афробаскет 2025 (м) . 1/8 финала
19 августа 2025, вторник. 21:00 МСК
Камерун
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Афробаскет-2025 стартовал 12 августа и будет продолжаться до 24 августа. Действующим чемпионом чемпионата Африки по баскетболу является национальная команда Туниса. В 2021 году сборная этой страны в финале соревнований со счётом 78:75 победила команду Кот-д’Ивуара. В розыгрыше 2017 года чемпионом был также Тунис.
Марко Белинелли объявил о завершении карьеры Официально
