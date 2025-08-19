Скидки
«Нельзя оставлять щётку и есть пищу». Экс-тренер «Лейкерс» — о похабстве Шакила О'Нила

Комментарии

Экс-тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» по физподготовке Гари Витти вспомнил, какие выходки мог устроить бывший игрок команды именитый центровой Шакил О'Нил.

«Я люблю Шака. Я его просто обожаю, но из-за него приходилось всё время оглядываться через плечо. Всё время. К примеру, нельзя было оставлять зубную щётку или что-то в этом роде, потому что он засунет её себе в трусы. Нельзя было есть ничего из того, что где-то оставили. Если еда не была запечатана герметично и Шак был рядом, я бы не стал её есть», – сказал бывший тренер «озёрников» на канале Byron Scott's Fast Break в YouTube.

Комментарии
