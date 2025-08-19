Видео: Стефен Карри вызвал восторг китайцев после данка левой рукой

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри забил сверху левой рукой во время китайского турне, чем вызвал восторг местной аудитории.

Стефен Карри вызвал восторг китайцев после данка левой рукой:

Ранее Карри прибыл в китайский город Чунцинь, где в его честь устроили эффектное и масштабное шоу дронов, одним из элементов которого стал мяч, залетающий в баскетбольную корзину.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен сыграл в 78 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,6 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 5,9 передачи. В настоящий момент именитому разыгрывающему 37 лет.