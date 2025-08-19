Экс-игрок НБА выставил на продажу шикарный особняк в Майами-Бич за $ 15,8 млн

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Хассан Уайтсайд выставил на продажу свой особняк в Майами-Бич стоимостью $ 15,8 млн. Об этом информирует Daily Mail.

Отмечается, что в доме пять спален, множество ванных комнат, а мебель выполнена из твёрдых пород дерева. Гараж был переоборудован в домашний тренажёрный зал. Также в особняке есть бар, частный кинотеатр и несколько террас.

Уайтсайд за время карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации выступал за такие команды, как «Сакраменто Кингз», «Майами Хит», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Юта Джаз». Сейчас спортсмену 36 лет.

