22-летний баскетболист утонул в США

22-летний форвард Дэн Майар, выступавший в NCAA, скончался на водохранилище в штате Юта (США). Как информирует Daily Mail, Майар был с другом на водохранилище Блэкридж в Херримане, расположенном к югу от Солт-Лейк-Сити.

В какой-то момент у обоих возникли проблемы, но приятелю баскетболиста удалось добраться до берега, а самому игроку — нет.

Позже второй участник инцидента вернулся в воду, чтобы помочь другу, но, к сожалению, сделать ничего не смог. Дэн ушёл под воду и больше не вынырнул.

В результате поисково-спасательной операции тело Майара было в итоге обнаружено. Его друг был доставлен в местную больницу и, как ожидается, пойдёт на поправку.

Прошлый сезон Майар выступал в Университете Северной Дакоты, а в это межсезонье объявил, что перейдёт в Университет Небраски в Омахе.

