Богдан Богданович ответил, что отличает Николу Йокича от других баскетболистов

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» и сборной Сербии Богдан Богданович высказался о товарище по национальной команде Николе Йокиче.

«Думаю, все знают о его IQ и чувстве игры, но что действительно делает его особенным, так это, как мне кажется, его форма с учётом его габаритов, способность бегать и физическая подготовка.

Кроме того, его видение площадки. Я чувствую, что он знает, что произойдёт, на несколько ходов вперёд», — приводит слова Богдановича издание Basket News со ссылкой на пресс-службу Международной федерации баскетбола (ФИБА).

В настоящий момент сборная Сербии готовится к Евробаскету, который состоится с 27 августа по 14 сентября.

