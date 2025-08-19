Представлен список самых высокооплачиваемых игроков, которые выступят на Евробаскете-2025

Издание Basket News представило список самых высокооплачиваемых игроков в сезоне-2025/2026, которые примут участие в чемпионате Европы по баскетболу 2025 года. Список возглавил сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, который в следующем сезоне НБА заработает $ 55,2 млн.

Самые высокооплачиваемые игроки Евробаскета-2025 в сезоне-2025/2026:

1. Никола Йокич (Сербия) — $ 55,2 млн;

2. Яннис Адетокунбо (Греция) — $ 54,1 млн;

3. Лаури Маркканен (Финляндия) — $ 46,4 млн;

4. Лука Дончич (Словения) — $ 46 млн;

5. Франц Вагнер (Германия) — $ 38,7 млн;

6. Алперен Шенгюн (Турция) — $ 33,9 млн

7. Кристапс Порзингис (Латвия) — $ 30,7 млн;

8. Никола Вучевич (Черногория) — $ 21,5 млн;

9. Юсуф Нуркич (Босния и Герцеговина) — $ 19,4 млн;

10. Санти Альдама (Испания) — $ 18,4 млн.

Главные новости дня: