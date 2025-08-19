В «Лейкерс» ответили, что будет иметь решающее значение для успеха в новом сезоне НБА

Ассистент главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Грег Сент-Джин выразил уверенность, что пребывание разыгрывающего Луки Дончича в тренировочном лагере команды перед стартом нового сезона будет иметь решающее значение для успешного выступления клуба. Дончич присоединился к «Лейкерс» по ходу прошлого сезона в результате обмена.

«Тот факт, что Лука получит возможность находиться с нами в тренировочном лагере, будет иметь решающее значение. Мы сможем наладить взаимодействие с командой и работать сообща. Мы считаем, что возможность Леброна и Луки проводить больше времени вместе пойдёт на пользу им обоим и, очевидно, всей нашей команде», — приводит слова Сент-Джина Basket News.

