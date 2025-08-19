Скидки
Назван игрок, чьё присутствие в «Голден Стэйт» хотел бы Стефен Карри

Назван игрок, чьё присутствие в «Голден Стэйт» хотел бы Стефен Карри
Комментарии

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри находится в контакте с 32-летним защитником Гэри Пэйтоном II и добивается от команды возвращения игрока на двухлетний контракт. Об этом на своём сайте рассказал инсайдер Брэндон Робинсон.

Сейчас Гэри является неограниченно свободным агентом. Также отмечается, что поддержал идею вернуть игрока форвард Дрэймонд Грин.

«На данный момент Карри говорит громко и ясно: он хочет, чтобы Пэйтон II вернулся. Когда Стеф говорит, «Уорриорз» обычно действуют. Тихое межсезонье «Голден Стэйт» очень скоро может стать очень громким», — написал Робинсон.

Император Стеф. Карри ступил на землю Китая. В ответ — шоу мирового уровня!
Император Стеф. Карри ступил на землю Китая. В ответ — шоу мирового уровня!

Стефен Карри вызвал восторг китайцев после данка левой рукой:

