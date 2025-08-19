Видео: Стефену Карри подарили Лабубу в Китае

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри во время визита в Китай получил в подарок от болельщицы Лабубу – брелок в виде пушистого монстра.

Лидеру «Голден Стэйт» Стефену Карри подарили Лабубу в Китае:

В КНР Стефен прибыл в рамках своего мирового турне. Спортсмен получил шикарный приём. Помимо прочего, в его честь было организовано шоу дронов.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карри принял участие в 78 матчах (включая плей-офф), в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 5,9 передачи. В настоящий момент именитому разыгрывающему 37 лет.