Чемпион Европы по баскетболу перешёл в российскую непрофессиональную команду

Чемпион Европы по баскетболу в составе сборной России Антон Понкрашов стал главным тренером медиакоманды Dawgs. Об этом информирует её пресс-служба.

«Антон Понкрашов – главный тренер DAWGS. Он ещё не всё сказал. ⟨...⟩ Путь, который с лёгкостью может быть экранизирован. И мы начнём это делать вместе! Добро пожаловать, тренер», — говорится в сообщении команды.
Ранее сообщалось, что спортсмен будет играющим тренером.

Помимо золота чемпионата Европы 2017 года, в активе Антона бронза на Евробаскете-2011 и бронза на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне (Великобритания). В прошлом сезоне Понкрашов выступал за «Динамо» из Владивостока.

Антон Понкрашов: ты привези Леброна и запихни в российскую лигу. Заиграл бы он или нет?

Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов:

