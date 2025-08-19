МБА-МАИ сделала заявление о задержанном во Франции Данииле Касаткине

Пресс-служба московской команды МБА-МАИ опубликовала заявление, посвящённое 26-летнему баскетболисту Даниилу Касаткину, который был задержан во Франции. Спортсмен находится под арестом с 21 июня 2025 года по запросу США. Даниила подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.

«Мы – одна команда. С 23 июня Даниил Касаткин, сыгравший важную роль в становлении и развитии нашей мужской команды, остаётся под стражей в пригороде Парижа в связи с подозрением в якобы причастности к хакерской деятельности.

ПБК МБА сохраняет надежду, что данный затянувшийся инцидент будет разрешён в ближайшее время. Со своей стороны клуб предоставил ряд необходимых для судопроизводства документов, запрошенных адвокатом. Готовы и далее всячески содействовать защите Даниила, в том числе материально.

Кроме того, по окончании процесса ПБК МБА ждёт его домой и приложит все усилия, чтобы игрок как можно скорее вернулся на паркет в составе нашей команды в Единой лиге ВТБ. От имени всех представителей системы МБА желаем Дане, его семье и близким сил и преодоления всех трудностей», — говорится в сообщении московского клуба.

