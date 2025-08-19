Скидки
НБА и профсоюз игроков обозначили позицию по вопросу ограничений на ставки – The Athletic

НБА и профсоюз игроков обозначили позицию по вопросу ограничений на ставки – The Athletic
НБА и профсоюз игроков поддерживают некоторые дополнительные ограничения на ставки на матчи лиги. Об этом информирует The Athletic. Речь идёт о ставках на общее количество очков и другую личную статистику игроков в матчах.

Ранее Джонтей Портер получил пожизненный бан на выступление в Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что спортсмен вступил в сговор с группой лиц, чтобы сделать ставки на игры со своим участием. Кроме того, несколько игроков (Терри Розир, Малик Бизли) находятся под расследованием из-за возможного участия в ставках.

