Андрей Фетисов предположил, когда и в какой команде завершит карьеру Леброн Джеймс

Андрей Фетисов предположил, когда и в какой команде завершит карьеру Леброн Джеймс
Советский и российский экс-баскетболист Андрей Фетисов предположил, как долго в НБА ещё будет выступать лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. В настоящий момент ветерану и лучшему бомбардиру североамериканской лиги 40 лет.

«Летом он точно не уйдёт, я так думаю. Предполагаю, что Леброн ещё годик поиграет, ну а потом закончит карьеру. На пенсию? Я думаю, да. Считаю, что «Лейкерс» это тот клуб, который сможет достойно проводить Леброна», – приводит слова Фетисова LiveResult.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс принял участие в 75 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

Новый сезон для Леброна будет особенным. И вот чем он войдёт в историю НБА
Новый сезон для Леброна будет особенным. И вот чем он войдёт в историю НБА

Леброн Джеймс показал, как делает становую тягу:

