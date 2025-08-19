«Локомотив-Кубань» сыграет с турецким клубом в товарищеском матче

Краснодарский «Локомотив-Кубань» проведёт товарищеский матч с «Галатасараем». Информация о предстоящей встрече появилась на официальном сайте турецкой команды. Клубы сыграют 10 сентября в Анталье (Турция).

Напомним, в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» занял четвёртое место по итогам регулярного чемпионата. В полуфинальной серии плей-офф краснодарская команда уступила «Зениту» (3-4), а в серии за третье место проиграла УНИКСу (1-3).

Ранее сообщалось, что руководство «Локомотива-Кубань» рассматривает возможность подписания контракта с 23-летним шведским баскетболистом Александром Летино.

