Джефф Тиг прокомментировал вирусную сцену с Яннисом Адетокунбо и ударом по затылку

Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг отреагировал на инцидент с участием Янниса Адетокунбо, который ударил по затылку партнёра по сборной Греции. Позже в греческих СМИ пояснили, что произошедшее было всего лишь дружеской шуткой.

«Боже мой! Он так сильно ударил его по затылку. Я бы точно не смог так спокойно отреагировать, если бы кто-то вот так просто хлопнул меня по голове. И почему они продолжили беседу, будто ничего не произошло? Их там пятеро, так что ситуация уже была решена. Когда я это увидел, честно, чуть не расплакался от смеха. Наверное, они играют в какую-то игру, где нужно хлопать друг друга по затылку.

Только так можно объяснить его реакцию — собрался с ребятами, будто всё в порядке. Это выглядело очень забавно! Я так сильно смеялся, когда увидел это. Парень, конечно, крутой. Но на моём месте такого бы точно не произошло. Видели бы вы, как я на него смотрел, когда он тренировал: «Лучше уступлю место и понаблюдаю со стороны», — сказал Тиг в рамках подкаста Club 520.