Рик Карлайл продлит контракт с «Индианой» — источник

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл договорился с клубом о продлении контракта на несколько лет. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер Марк Стайн на своей странице в социальной сети X.

В прошедшем плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 65-летний Карлайл вывел «Индиану» в финал, где его команда уступила «Оклахома-Сити Тандер» в серии со счётом 3-4.

В 2011 году Карлайл стал чемпионом НБА, возглавляя «Даллас Маверикс». Он работает главным тренером с 2003 года, когда впервые возглавил «Детройт Пистонс», где проработал до 2003 года, а затем тренировал «Пэйсерс» с 2003 по 2007 год.