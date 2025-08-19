«Минус 15 кг — весь в рельефе». Итальянский фанат поделился впечатлениями о форме Дончича

Итальянский болельщик в своей социальной сети X рассказал о встрече с разыгрывающим «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной Словении по баскетболу Лукой Дончичем.

«Сегодня утром. Словенская автозаправка. Мы с друзьями зашли пополнить запас пива Laško. У барной стойки — очень высокий парень в шлёпанцах, пьёт кофе. Сначала не обратил внимания… рядом с ним ещё один мужчина. Пригляделся — и едва узнал: Дончич! Минус 15 кг — весь в рельефе. Я окликнул: «Лука!» — он улыбнулся, махнул мне рукой.

Лука Дончич с болельщиками Фото: x.com/parallelecinico

Уже на парковке подошёл, поздоровался со мной и моими друзьями, сфотографировался со всеми. Рассказал, что травма в товарищеском матче несерьёзная и что он невероятно заряжен на чемпионат Европы. Попрощался на итальянском: «Ciao!» — и уехал.

Жизнь и правда странная штука. Сегодня ты тренируешься с «Лейкерс» в Лос-Анджелесе и возвращаешься в особняк в Беверли-Хиллз, а завтра — в шлёпанцах на заправке беседуешь с итальянскими случайными знакомыми», — написал болельщик.