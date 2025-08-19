Скидки
Видео: Никола Йокич сыграл в NBA 2K

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором 30-летний сербский центровой Никола Йокич, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», играет в NBA 2K.

В данный момент Йокич находится вместе с национальной командой Сербии, где коллектив готовится к предстоящему чемпионату Европы, который пройдёт с 27 августа по 5 сентября на территории нескольких стран: Латвии, Финляндии, Польши и Кипра. Финальный этап пройдет в латвийской столице Риге с 6 по 14 сентября. Участие в турнире примут 24 национальные команды, которые будут распределены по четырём группам.

Комментарии
