Первый номер драфта НБА — 2010 объявил о завершении карьеры

34-летний американский баскетболист и пятикратный участник матча Звёзд НБА Джон Уолл, выступавший на позиции разыгрывающего защитника, объявил о завершении карьеры, сообщила пресс-служба команды «Вашингтон Уизардс».

«Один из величайших игроков нашей франшизы всех времён. Олицетворение целой эпохи. Непреходящее наследие. Вечный Волшебник. Поздравляем с завершением карьеры», — написала пресс-служба «Вашингтона» в социальной сети Х.

Уолл был выбран под первым номером на драфте НБА 2010 года «Вашингтоном». До профессиональной карьеры выступал за команду университета Кентукки, в которой провёл всего один год. Последним клубом для американца стал «Лос-Анджелес Клипперс», за который он сыграл в сезоне-2022/2023.

