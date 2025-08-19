Скидки
«Локомотив-Кубань» подпишет контракт с действующим чемпионом Евролиги — источник

Руководство команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» планирует подписать контракт с 31-летним канадским форвардом Дишуоном Пьерром, выступавшим за турецкий «Фенербахче», сообщил телеграм-канал «Перехват». Пьерр может стать шестым и последним разрешённым легионером в регламенте Единой лиги.

Дишуон родился в Уитби, Онтарио, и играл в студенческом баскетболе за «Дейтон Флайерз». При росте 198 см он играет на позициях мощного и лёгкого форварда. Свою профессиональную карьеру начал после выпуска из университета в 2016 году, сыграв в Летней лиге НБА за «Индиану Пэйсерс».

В НБА он так и не попал, уйдя играть в Европу. Первой командой Дишуона стал немецкий «Брауншвейг». С 2020 года выступал за «Фенербахче», в составе которого трижды выиграл чемпионат Турции, а в сезоне-2024/2025 помог в завоевании титула Евролиги.

