Сборная Кабо-Верде разгромила Тунис в 1/8 финала Афробаскета-2025

Во вторник, 19 августа, на «Хелмарк-Арене» в Беласе, Ангола, состоялась встреча 1/8 финала Афробаскета-2025, в которой путёвку в четвертьфинал разыграли национальные команды Кабо-Верде и Туниса. Представители Кабо-Верде разгромили соперника со счётом 87:54 (15:13; 18:13; 27:12; 27:16).

Лучшим в составе победителей стал 29-летний форвард Кевин Гомес. На его счету 14 очков, семь подборов и три блок-шота при одной потере. Коэффициент эффективности «+23». У 36-летнего Ивана Алмейды — 11 очков, три подбора, семь передач и один перехват при трёх потерях.

У Туниса отличился форвард Жаухар Джавади, набравший 19 очков.