Дюрант ответил фанату, который раскритиковал создание звёздами НБА суперкоманд

36-летний американский баскетболист и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий за команду «Хьюстон Рокетс» на позиции форварда, ответил на критику фаната про завоевание титулов в суперкомандах, в которых играют более двух звёзд лиги.

«39 сезонов вместе взятых и 0 настоящих титулов в общей сложности. С исторической точки зрения кольца суперкоманды абсолютно ничего не значат», — написал фанат в социальной сети Х.

«Майкл Джордан и Леброн Джеймс, конечно, суперботы», — ответил Дюрант.

Дюрант был выбран на драфте 2007 года командой «Сиэтл Суперсоникс». Оба своих титула он завоевал в «Голден Стэйт Уорриорз».