Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс»: Леброн — лучший игрок в истории баскетбола

42-летний американский экс-игрок и двукратный чемпион НБА Джош Пауэлл, игравший на позициях тяжёлого форварда и центрового, считает, что четырёхкратный обладатель титула лиги Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — лучший баскетболист в истории.

«В глубине души я действительно чувствую, что Леброн Джеймс, в конце концов, лучший игрок в истории баскетбола. Ранее мы не видели ничего подобного. Они просто приводят статистику баскетболистов, которые отыграли 20 лет. И кто был в этом списке? Джамал [Кроуфорд], Дирк [Новицки], Кевин [Гарнетт]… Я думаю, что Kевин, возможно, был ближе всех со своими девятью очками», — сказал Пауэлл на YouTube-канале Scorer’s Society.

Джош завоевал оба своих титула в составе «Лейкерс» с Коби Брайнтом — в 2009 и 2010 году.