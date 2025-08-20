Скидки
Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс»: Леброн — лучший игрок в истории баскетбола

Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс»: Леброн — лучший игрок в истории баскетбола
42-летний американский экс-игрок и двукратный чемпион НБА Джош Пауэлл, игравший на позициях тяжёлого форварда и центрового, считает, что четырёхкратный обладатель титула лиги Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — лучший баскетболист в истории.

«В глубине души я действительно чувствую, что Леброн Джеймс, в конце концов, лучший игрок в истории баскетбола. Ранее мы не видели ничего подобного. Они просто приводят статистику баскетболистов, которые отыграли 20 лет. И кто был в этом списке? Джамал [Кроуфорд], Дирк [Новицки], Кевин [Гарнетт]… Я думаю, что Kевин, возможно, был ближе всех со своими девятью очками», — сказал Пауэлл на YouTube-канале Scorer’s Society.

Джош завоевал оба своих титула в составе «Лейкерс» с Коби Брайнтом — в 2009 и 2010 году.

Новый сезон для Леброна будет особенным. И вот чем он войдёт в историю НБА
Новый сезон для Леброна будет особенным. И вот чем он войдёт в историю НБА
