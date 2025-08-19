Камерун победил ДР Конго и вышел в 1/4 финала Афробаскета-2025

Во вторник, 19 августа, на «Хелмарк-Арене» в Беласе, Ангола, состоялась встреча 1/8 финала Афробаскета-2025, в которой путёвку в четвертьфинал разыграли национальные команды Камеруна и Демократической Республики Конго. Победили камерунские баскетболисты (19:13; 18:23; 23:13; 17:19).

Лучшим игроком в составе победителей стал центровой команды НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» Ив Мисси, записавший по ходу матча на свой счёт дабл-дабл — 20 очков, 12 подборов, одну передачу, один перехват и один блок-шот при одной потере. Коэффициент эффективности «+25».

У ДР Конго отличился Мерведи Митео — 14 очков, шесть подборов, одна передача, два перехвата и один блок-шот.