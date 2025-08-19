Скидки
28 очков Дончича помогли Словении прервать серию из четырёх поражений

Во вторник, 19 августа, на домашней площадке «Арена Стожице» в Любляне сборная Словении провела товарищеский матч с национальной командой Великобритании. Хозяева площадки взяли верх со счётом 93:81 и прервали серию из четырёх поражений в летних играх.

Лучшим игроком стал лидер Словении и команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич, который оформил дабл-дабл за 28 минут на площадке — 28 очков (5/6 двухочковых, 2/11 трёхочковых, 12/14 штрафных), шесть подборов, 10 передач, три перехвата и один блок-шот при четырёх потерях.

У Грегора Хровата 15 очков, а Клемен Препелич записал в свой актив 12 очков.

