«Боже мой». Экс-игрок НФЛ рассказал, как прошла его первая встреча с Брайантом

Бывший игрок НФЛ Джеральд Маккой вспомнил, как получил предложение посетить одно мероприятие, на котором, как ему сообщили, должен был присутствовать легенда НБА Коби Брайант. По словам Маккоя, узнав, что Коби тоже будет на мероприятии, он немедленно согласился, чтобы пересечься с ним впервые.

«Я вижу, как он спускается по ступенькам, и думаю: «Боже мой, это происходит». Он входит, и я вижу, что это обычный парень. Он подошёл и спросил: «Как дела, чувак?» — и пожал всем руки». Это была почти идеальная встреча с одним из кумиров», — сказал Джеральд на канале Dan Patrick Show в YouTube.

Маккой также признался, что встреча с Брайантом будоражила его больше, чем любая игра плей-офф НФЛ: «Не хотелось всё испортить. Это просто знакомство, но всё равно не хотелось казаться странным».

