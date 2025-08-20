О'Нил ответил, кто бы победил в игре 2x2 — он в паре с Брайантом или Карри с Дюрантом

Члену Зала славы и четырёхкратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакилу О'Нилу во время выступления на Overtime задали вопрос о потенциальном матче два на два. У Шакила поинтересовались, кто бы победил: он в паре с Коби Брайантом или Стефен Карри и Кевин Дюрант.

«Прекрати. Что вообще происходит? Стеф и Кевин против меня и Коби? Кто, чёрт возьми, будет меня опекать? Прекрати. Это самый глупый вопрос, который я когда-либо слышал в своей жизни», — сказал О'Нил.

Ранее О'Нил собрал команду, которая не проиграет ни одного матча.

Словесная перепалка Шакила О'Нила с блогером во время UFC 314: