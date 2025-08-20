Скидки
На ESPN трогательно почтили память ведущего, вспомнив его рекламу с Коби Брайантом

Известный американский ведущий Рич Эйзен почтил память своего бывшего соведущего по передаче SportsCenter на ESPN Стюарта Скотта, скончавшегося в январе 2015 года в возрасте 49 лет после продолжительной борьбы с раком. Рич работал на SportsCenter с 1996 по 2003 год, а в 2025-м вернулся на передачу.

В ролике, который был показан на канале ESPN в YouTube, чтобы почтить память о Скотте, было продемонстрировано множество моментов его совместной работы с Эйзеном, в том числе реклама, которую они сняли с покойным игроком НБА Коби Брайантом. Стюарт тогда сказал, что Коби выбрал в автомате для снеков именно то, что выбрал бы Майкл Джордан. Коби, услышав эти слова, не произнёс ни слова и ушёл.

«Было очень здорово оказаться здесь сегодня вечером, но, послушайте, мы все знаем, что рядом со мной в этом кресле должен быть кто-то другой. Я так сильно скучаю по Стюарту. Он должен быть в этом кресле со мной, с нами сегодня вечером», — сказал Эйзен на ESPN.

В Лос-Анджелесе готовят мурал с Коби Брайантом и Дончичем:

