Аренас высказался о нападении чемпионки ОИ на бойфренда. Его жена обозначила иную позицию

Трёхкратный участник Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас вместе со своей женой Мелли Монако обсудил ссору между олимпийской чемпионкой — 2024 Ша’Карри Ричардсон и её возлюбленным, бегуном Кристианом Коулманом.

Инцидент между парой произошёл в июле в аэропорту Сиэтл-Такома (США). Девушка вырвала у парня рюкзак, несколько раз толкнула возлюбленного, а позже бросила в Кристиана предмет, похожий на наушники. Сообщалось, что спортсменку арестовали за домашнее насилие, но отпустили на следующий день.

«Это не нападение. Я бы не сказал, что она сделала что-то, за что можно сесть в тюрьму. Парень на самом деле мог бы сделать больше. Он же видел, как она приближается», — сказал Аренас на канале жены в YouTube.

«Женщины всегда хотят казаться сильнее. Они лезут тебе в лицо, вытворяют всякую дрянь, толкаются. ⟨…⟩ Даже если последствия для неё не будут столь серьёзными, поскольку она женщина, она всё же заслуживает ареста», — высказала мнение Монако.

Школьник избил двух соперников во время баскетбольного матча: