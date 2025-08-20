Скидки
Е. Гомельский назвал инициативу Дёмина с буквой «Ё» жестом для журналистов

Советский и российский тренер, член Зала славы ФИБА Евгений Гомельский прокомментировал выбор 19-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина поставить букву «Ё» на своей форме в НБА.

«То, что мы говорим про букву «Ё» на футболке Дёмина, не имеет значения. В первую очередь нужно восхищаться его игрой. Есть пример с Кириленко, когда он под 47-м номером играл и получил прозвище «АК-47». Это тоже не с потолка взято, кто-то придумал, и это прицепилось к нему.

Признание есть. Я не думаю, что из этого нужно делать какие-то выводы. Эти две точки над буквой «Е» сделаны больше для журналистов», — цитирует Гомельского «Советский спорт».

Отметим, что сам Дёмин пояснил: решение связано, прежде всего, с желанием подчеркнуть его национальную принадлежность, а также с благодарностью дедушке, который долгое время добивался правильного написания фамилии и лично добавлял две точки над буквой «Е» в паспорте.

