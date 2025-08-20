Скидки
«Многие мечтают». Фетисов ответил, нормально ли для Егора Дёмина играть по 10 минут в НБА

Российский экс-баскетболист Андрей Фетисов прокомментировал прогноз специалистов о том, что в начале сезона 19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин будет проводить на площадке в среднем по 10 минут в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Для первого года, возможно это нормально, но знаете, очень многие мечтают об НБА, но не попадают.

А Егор уже попал, попал восьмым, в «Бруклин». Сколько будет, столько будет. Но я уверен, что каждую минуту он будет выгрызать на тренировках и делать максимум, чтобы эти минуты увеличить», — цитирует Фетисова «РБ Спорт».

