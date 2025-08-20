Скидки
Лука Дончич устроил весёлую перепалку с партнёром по сборной на скамейке запасных

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной Словении по баскетболу Лука Дончич принял участие в товарищеском матче в рамках подготовки своей национальной сборной к Евробаскету-2025, где его команда одержала победу со счётом 93:81.

Примечательно, что в концовке игры, находясь на скамейке запасных, Дончич в шутливой манере пообщался с одним из партнёров по команде.

Сам Лука записал на свой счет 28 очков и 10 подборов, причём 21 из них он набрал уже в первой половине матча. Напомним, ранее словенский баскетболист получил травму, однако она оказалась несерьёзной.

Лука Дончич сделал подарок юному латвийскому фанату:

