Клюндикова отличилась 11 очками, несмотря на поражение «Миннесоты» от «Нью-Йорка» в WNBA

Сегодня, 20 августа, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Нью-Йорк Либерти» принимал «Миннесоту Линкс». Игра завершилась со счётом 85:75 в пользу домашней команды.

27-летняя российская баскетболистка Мария Клюндикова вышла на площадку в составе «Миннесоты» и провела в общей сложности 22 минуты. За это время Клюндикова набрала 11 очков (5 из 9 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые), а также отметилась пятью подборами и одним блок-шотом.

Примечательно, что ещё одна россиянка — Анастасия Олаири Косу — в матче участия не принимала. Несмотря на поражение, «Линкс» продолжают лидировать в североамериканской лиге с 28 победами и шестью поражениями и уже досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.