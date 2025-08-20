Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Афробаскет-2025: расписание матчей 1/4 финала на 20 августа

Афробаскет-2025: расписание матчей 1/4 финала на 20 августа
Комментарии

Сегодня, 20 августа, пройдут два матча 1/4 финала чемпионата Африки по баскетболу — 2025. Предлагаем ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание четвертьфинальных матчей Афробаскета-2025 на 20 августа (время московское):

18:00. Кот-д'Ивуар – Мали;
21:00. Нигерия – Сенегал.

Афробаскет-2025 начался 12 августа и будет продолжаться до 24 августа. Действующим чемпионом соревнований является национальная команда Туниса. В 2021 году сборная этой страны в финале соревнований со счётом 78:75 победила национальную команду Кот-д’Ивуара. В розыгрыше 2017 года чемпионом был также Тунис.

Материалы по теме
Мог оказаться в ФСБ, но выбрал НБА. Как российский тренер попал в американский баскетбол?
Эксклюзив
Мог оказаться в ФСБ, но выбрал НБА. Как российский тренер попал в американский баскетбол?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android