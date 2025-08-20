Афробаскет-2025: расписание матчей 1/4 финала на 20 августа

Сегодня, 20 августа, пройдут два матча 1/4 финала чемпионата Африки по баскетболу — 2025. Предлагаем ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание четвертьфинальных матчей Афробаскета-2025 на 20 августа (время московское):

18:00. Кот-д'Ивуар – Мали;

21:00. Нигерия – Сенегал.

Афробаскет-2025 начался 12 августа и будет продолжаться до 24 августа. Действующим чемпионом соревнований является национальная команда Туниса. В 2021 году сборная этой страны в финале соревнований со счётом 78:75 победила национальную команду Кот-д’Ивуара. В розыгрыше 2017 года чемпионом был также Тунис.

