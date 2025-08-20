Представлены команды НБА, которые никогда не обменивались между собой

Портал Basketball-Reference.com представил команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые за всю их историю не произвели ни одного обмена друг с другом.

По данным источника, речь идёт о следующих клубах: «Денвер Наггетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс», «Торонто Рэпторс» — «Шарлотт Хорнетс», «Индиана Пэйсерс» — «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио Спёрс», «Миннесота Тимбервулвз» — «Орландо», «Вашингтон Уизардс» — «Торонто».

Ранее экс-баскетболист Андрей Фетисов прокомментировал прогноз специалистов, согласно которому в начале сезона НБА 19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин будет проводить на площадке в среднем по 10 минут.

Главные новости дня: