Шакил О'Нил сделал подарок боксёру после нокаута в первом раунде

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил отдал должное усердию 31-летнего американского боксёра Доминика Бэрри и подарил ему $ 15 тыс. Недавно Бэрри встречался с мексиканцем Луисом Анхелем Вильяльпандо и победил того нокаутом в первом раунде.

«Хочу поддержать тебя. Я всё время в соцсетях и могу сказать, что ты отличный отец. Ты сказал, сколько тебе нужно, так что я дам тебе $ 10 000. И вдобавок я должен тебе ещё $ 5000 за нокаут», — сказал О'Нил в видео на канале боксёра в YouTube.

Фото: Скриншот

Отметим, что в общей сложности на счету Бэрри семь побед (все – нокаутом) и одна ничья. В активе Вильяльпандо две победы при двух поражениях.

