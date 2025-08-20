«Может набрать 60 очков и уничтожить кого угодно». Богданович — об одном из игроков НБА

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» и сборной Сербии Богдан Богданович в преддверии Евробаскета-2025 поделился мнением о греческом баскетболиста Яннисе Адетокунбо и словенце Луке Дончиче.

«Яннис Адетокунбо – воплощение атлетизма. Во время игр с ним нельзя допускать ни единой ошибки, ведь он сразу накажет. Он невероятно действует в защите, а переход в нападение делает его совершенно неудержимым.

Что касается Луки Дончича, то он в состоянии уничтожить кого угодно. Набрать 50-60 очков. Это делает его уникальным», — сказал Богданович в видео на канале Eurohoops в YouTube.

