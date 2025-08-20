«А если не баскетбол?» ЕЛ представила, как выглядят игроки, когда занимаются своими хобби

Пресс-служба Единой лиги ВТБ разместила шуточный пост в телеграм-канале, где представила, как выглядят игроки чемпионата, когда занимаются своими хобби.

В публикации Единой лиги появились следующие баскетболисты: Евгений Бабурин («Пари Нижний Новгород»), Тимофей Герасимов («Уралмаш»), Тони Джекири (ЦСКА), Каспер Уэйр (ЦСКА), Гарретт Нэвелс («Уралмаш»), Джален Рейнольдс (УНИКС), Вячеслав Зайцев (МБА-МАИ), Ройс Хэмм («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасёв («Зенит»).

«А что, если не баскетбол? Представили, как выглядят игроки Лиги, когда занимаются своими хобби!» — говорится в сообщении Единой лиги.

Главные новости дня: