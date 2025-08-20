Скидки
Главная Баскетбол Новости

«А если не баскетбол?» ЕЛ представила, как выглядят игроки, когда занимаются своими хобби

«А если не баскетбол?» ЕЛ представила, как выглядят игроки, когда занимаются своими хобби
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ разместила шуточный пост в телеграм-канале, где представила, как выглядят игроки чемпионата, когда занимаются своими хобби.

В публикации Единой лиги появились следующие баскетболисты: Евгений Бабурин («Пари Нижний Новгород»), Тимофей Герасимов («Уралмаш»), Тони Джекири (ЦСКА), Каспер Уэйр (ЦСКА), Гарретт Нэвелс («Уралмаш»), Джален Рейнольдс (УНИКС), Вячеслав Зайцев (МБА-МАИ), Ройс Хэмм («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасёв («Зенит»).

«А что, если не баскетбол? Представили, как выглядят игроки Лиги, когда занимаются своими хобби!» — говорится в сообщении Единой лиги.

Комментарии
