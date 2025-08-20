Скидки
Главная Баскетбол Новости

The Athletic представил рейтинг силы разыгрывающих НБА. На высший уровень попали трое

Издание The Athletic представило рейтинг разыгрывающих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Всех их портал распределил по уровням. Предлагаем ознакомиться с игроками четырёх ступеней, куда вошли 20 игроков.

На высший уровень в издании поместили Шея Гилджес-Александера («Оклахома-Сити Тандер»), Луку Дончича («Лос-Анджелес Лейкерс») и Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

Второй уровень — Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»), Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»), Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»), Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс»), Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»), Трей Янг («Атланта Хоукс»), Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клиппперс»).

Третий уровень — ДеАарон Фокс («Сан-Антонио Спёрс»), Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»), Дариус Гарлэнд («Кливленд Кавальерс»), Джамал Маррей («Денвер Наггетс»), Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»).

Четвёртый уровень — Ламело Болл («Шарлотт Хорнетс»), Деррик Уайт («Бостон Селтикс»), Тайлер Хирроу («Майами Хит»), Крис Пол («Лос-Анджелес Клипперс»), Фред Ванвлит («Хьюстон Рокетс»).

Главные новости дня:

