Баскетбол

Единая лига опубликовала расписание Суперкубка-2025

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила расписание Суперкубка-2025. Соревнования пройдут 24-25 сентября в столице Сербии Белграде.

Это будет пятый розыгрыш турнира. Участие в нём примут четыре команды: два сильнейших коллектива Единой лиги по итогам прошлого сезона ЦСКА и «Зенит», а также «Црвена Звезда» из Сербии и «Дубай» из Объединённых Арабских Эмиратов. Турнир состоится в формате «Финала четырёх».

Расписание Суперкубка-2025 (время — московское).
24 сентября. Полуфиналы:

18:00. «Зенит» — «Дубай»;
21:00. «Црвена Звезда» — ЦСКА.

25 сентября. Финальный день:

18:00. Матч за 3-е место;
21:00. Финал.

Главные спортивные новости дня:

