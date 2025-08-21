Египет — Камерун: прямая трансляция матча 1/4 финала Афробаскета-2025 начнётся в 18:00
Сегодня, 21 августа, в 18:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча четвертьфинала Афробаскета-2025 между сборными Египта и Камеруна. Турнир проходит в Анголе.
Афробаскет 2025 (м) . 1/4 финала
21 августа 2025, четверг. 18:00 МСК
Египет
Не начался
Камерун
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.
В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.
Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.
Российские баскетболисты за рубежом:
