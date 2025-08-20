Скидки
Друг Леброна Джеймса рассказал, как следует платить студентам-баскетболистам в США

Известный агент НБА и друг Леброна Джеймса Рич Пол поделился видением по поводу шагов, которые пошли бы на пользу студенческому баскетболу США. Как считает Пол, студентам следует предлагать многолетние NIL-контракты. В настоящий момент многие соглашения рассчитаны на один год.

«Если мы хотим, чтобы студенты-спортсмены получали оплату, мы должны показать им, как это делается должным образом и какие обязательства налагаются при этом», — приводит слова Пола Yahoo Sports со ссылкой на Sports Business Journal.

За счёт NIL-контрактов игроки NCAA получили возможность зарабатывать на использовании своего образа.

