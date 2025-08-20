Скидки
С аккаунта звезды НБА обратились к Трампу по чувствительному для президента США вопросу

Аккаунт лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлера в социальных сетях был, по-видимому, взломан. Недавно на странице спортсмена разместили несколько публикаций, которые вскоре были удалены. Скриншоты публикаций появились в Сети.

«Поскольку все слишком напуганы, чтобы говорить об этом открыто, я взломаю аккаунт каждой знаменитости и спортсмена и выложу правду», — говорилось в одном из сообщений.

«Обнародуй файлы [Эпштейна] немедленно, мы не забыли, Дональд», — говорилось в другом.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал рассекретить часть материалов по делу Джеффри Эпштейна, но пока не сделал этого, из-за чего подвергается критике.

Эпштейн был осуждён в США за сексуальные преступления. Его обвинили в торговле девушками, включая подростков. Позже он был найден мёртвым в камере. Считается, что среди его клиентов могли быть влиятельные политики и бизнесмены.

