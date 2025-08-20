Скидки
Подсудимый признал вину в деле о краже вещей «Майами», назван возможный максимальный срок

Бывший сотрудник «Майами Хит» 62-летний Маркос Томас Перес признал вину по делу о хищении и последующей продаже вещей и сувениров, связанных с историей клуба. Об этом информирует NBC 6 South Florida.

Вынесение приговора назначено на 31 октября. Максимальное наказание, которое может получить мужчина, составляет 10 лет. Кроме того, ему может быть назначен трёхлетний испытательный срок и штраф в размере до $ 250 000.

Ранее Томас Перес на протяжении 25 лет работал в полиции Майами. Сообщается, что его адвокат надеется, что годы работы в правоохранительных органах будут способствовать снисхождению к его клиенту.

Ранее отмечалось, что Маркос мог украсть вещи на миллионы долларов, в том числе более 400 игровых маек.

