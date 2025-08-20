Скидки
Видео: Стефен Карри смазал несколько «трёшек» подряд в Китае

Комментарии

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри во время визита в Китай вышел на площадку, где попрактиковался в трёхочковых бросках. На видео, которое распространилось в Сети, 37-летний спортсмен смазал пять бросков подряд. В КНР Китай прибыл в рамках мирового турне.

Стефен Карри смазал несколько «трёшек» подряд в Китае:

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карри принял участие в 78 матчах (включая плей-офф), в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 5,9 передачи.

Ранее Шакил О'Нил ответил, кто бы победил в игре 2x2 — он в паре с Коби Брайантом или Карри с Кевином Дюрантом.

