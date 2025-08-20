Скидки
Экс-игрок НБА объяснил, почему критика Джордана как владельца клуба НБА ничтожна

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Джей Уильямс прокомментировал критику легенды НБА Майкла Джордана как владельца команды лиги. В 2023 году именитый спортсмен продал контрольный пакет акций «Шарлотт Хорнетс» группе инвесторов. Сообщалось, что цена сделки составляла $ 3 млрд. Джордан приобрёл долю в «Шарлотт» в июне 2006 года. В 2010-м он стал мажоритарным владельцем, потратив $ 275 млн. За это время команда лишь дважды выходила в плей-офф НБА.

«Они сказали, что величайший игрок всех времён был ужасным владельцем. Что он не смог создать команду-победителя, что «Хорнетс» никогда не выходили в плей-офф, что «Шарлот» потерпел неудачу. Они ни черта не мыслят в бизнесе. Давайте углубимся в цифры. Маленький рынок, ничтожная посещаемость, никакого бренда, никакой родословной. Но Джордан не гнался за перстнями. Он превратил личные инвестиции в $ 3 млрд.

И чего многие не понимают, так это того, что большинство команд НБА не процветают. По крайней мере, от 15 до 18 франшиз ежегодно работают с убытками. Почему так происходит? Потому что когда привлекаешь суперзвёзд, то не просто платишь зарплату. Речь также о налоге на роскошь, частных поварах, об усиленной охране, медицинском штате и многом другом. Он сократил расходы, у него был даже положительный результат, и к 2022 году «Шарлотт» получил операционную прибыль в размере $ 94 млн. Это больше, чем у «Лейкерс» и «Нетс», вместе взятых. И вы называете это посредственностью?» — сказал Уильямс на своей странице в социальных сетях.

